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Provident Financial Holdings Aktie 513977 / US7438681014

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Provident Financial-Anlage 04.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Provident Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Provident Financial Holdings
18.44 USD -0.38%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Provident Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 19.48 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Provident Financial-Aktie investierten, hätten nun 513.347 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’512.32 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 03.09.2026 auf 18.53 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 4.88 Prozent gleich.

Der Provident Financial-Wert an der Börse wurde auf 114.43 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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