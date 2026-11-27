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|Lukratives Provident Financial-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Provident Financial-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Provident Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Provident Financial-Anteile 20.00 USD wert. Bei einem Provident Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 500.000 Provident Financial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’175.00 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 25.11.2026 auf 18.35 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.25 Prozent verringert.
Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 111.83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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