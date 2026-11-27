Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Provident Financial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Provident Financial-Anteile 20.00 USD wert. Bei einem Provident Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 500.000 Provident Financial-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’175.00 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 25.11.2026 auf 18.35 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.25 Prozent verringert.

Alle Provident Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 111.83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch