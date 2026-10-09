NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Provident Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 15.65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 63.898 Provident Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 1’180.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.48 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18.08 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Provident Financial betrug jüngst 113.87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch