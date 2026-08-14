Provident Financial Holdings Aktie 513977 / US7438681014
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|Profitables Provident Financial-Investment?
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Provident Financial gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Provident Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15.62 USD wert. Bei einem Provident Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 640.205 Provident Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 18.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’530.09 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 11’530.09 USD, was einer positiven Performance von 15.30 Prozent entspricht.
Provident Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 113.03 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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