NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Die Provident Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17.00 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 5.882 Anteile im Depot. Die gehaltenen Provident Financial-Anteile wären am 22.10.2026 107.00 USD wert, da der Schlussstand 18.19 USD betrug. Mit einer Performance von +7.00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 113.36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch