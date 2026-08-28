Provident Financial Holdings Aktie 513977 / US7438681014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative Provident Financial-Anlage?
|
28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Provident Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Provident Financial-Papier bei 17.16 USD. Bei einem Provident Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.275 Provident Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18.32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’067.60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6.76 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Provident Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 114.67 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Provident Financial Holdings Inc.
Analysen zu Provident Financial Holdings Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.