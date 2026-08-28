NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 5 Jahren eingebracht

Die Provident Financial-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Provident Financial-Papier bei 17.16 USD. Bei einem Provident Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.275 Provident Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18.32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’067.60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6.76 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Provident Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 114.67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch