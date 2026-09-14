Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Prosperity Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Prosperity Bancshares-Aktie 67.84 USD wert. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147.406 Prosperity Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 71.35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’517.39 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5.17 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Prosperity Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 8.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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