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|Lohnendes Prosperity Bancshares-Investment?
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26.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 26.10.2021 wurde das Prosperity Bancshares-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75.99 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 131.596 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 9’145.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69.50 USD belief. Damit wäre die Investition 8.54 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Prosperity Bancshares zuletzt 8.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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