Prosperity Bancshares Aktie 973196 / US7436061052
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Prosperity Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prosperity Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 54.60 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 1.832 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 70.02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28.24 Prozent.
Zuletzt verbuchte Prosperity Bancshares einen Börsenwert von 8.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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