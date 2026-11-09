NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 67.53 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 14.808 Prosperity Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’064.27 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 06.11.2026 auf 71.87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6.43 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 8.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch