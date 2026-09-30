NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte eine Power Integrations-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Power Integrations-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Power Integrations-Aktie bei 76.31 USD. Bei einem Power Integrations-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13.104 Power Integrations-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 669.37 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 29.09.2026 auf 51.08 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 33.06 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Power Integrations eine Marktkapitalisierung von 2.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch