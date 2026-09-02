Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte eine Power Integrations-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Power Integrations-Aktien gewesen.
Das Power Integrations-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Power Integrations-Papier bei 85.44 USD. Bei einem Power Integrations-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.170 Power Integrations-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 58.26 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 01.09.2026 auf 49.78 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41.74 Prozent verringert.
Insgesamt war Power Integrations zuletzt 2.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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