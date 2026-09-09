Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Power Integrations-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien verlieren können.
Am 09.09.2021 wurde die Power Integrations-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 107.56 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 9.297 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 469.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50.46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53.09 Prozent verringert.
Power Integrations erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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