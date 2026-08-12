Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Power Integrations-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Power Integrations eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Power Integrations-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 97.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.022 Power Integrations-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 64.68 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 11.08.2026 auf 63.27 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.32 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Power Integrations eine Marktkapitalisierung von 3.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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