Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 16.09.2016 wurde das Power Integrations-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29.71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 336.587 Power Integrations-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 48.27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’247.05 USD wert. Damit wäre die Investition um 62.47 Prozent gestiegen.
Power Integrations wurde am Markt mit 2.71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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