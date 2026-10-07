Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Power Integrations-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100.11 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Power Integrations-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 99.890 Power Integrations-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.10.2026 auf 53.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’334.13 USD wert. Damit wäre die Investition um 46.66 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Power Integrations belief sich jüngst auf 3.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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