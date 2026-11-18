Vor 1 Jahr wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 31.83 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Power Integrations-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 314.169 Power Integrations-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 42.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’367.89 USD wert. Mit einer Performance von +33.68 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Power Integrations jüngst 2.37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch