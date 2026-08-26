Power Integrations Aktie 234802 / US7392761034
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Power Integrations-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Power Integrations-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 46.10 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 216.920 Power Integrations-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54.63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11’850.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.50 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Power Integrations einen Börsenwert von 2.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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