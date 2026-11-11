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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Power Integrations-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Power Integrations-Papier an diesem Tag 32.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.817 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’354.08 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 10.11.2026 auf 43.94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.41 Prozent gesteigert.
Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Power Integrations Inc.
Analysen zu Power Integrations Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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