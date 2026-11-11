NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Power Integrations-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Power Integrations-Papier an diesem Tag 32.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.817 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’354.08 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 10.11.2026 auf 43.94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.41 Prozent gesteigert.

Power Integrations markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch