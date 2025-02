NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: Über diese Dividende können sich Powell Industries-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries am 19.02.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1.06 USD zu zahlen. Damit wurde die Powell Industries-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 0.952 Prozent erhöht. 12.65 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.93 Prozent.

Powell Industries- Dividendenrenditeanpassung

Am Tag der Hauptversammlung ging die Powell Industries-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 194.35 USD aus dem Geschäft. Für das Jahr 2024 weist der Powell Industries-Titel eine Dividendenrendite von 0.48 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 1.26 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Powell Industries via NASDAQ 435.99 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 477.94 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Powell Industries

Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1.21 Prozent ansteigen.

Basisinformationen der Powell Industries-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Powell Industries steht aktuell bei 2.351 Mrd. USD. Powell Industries besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18.06. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Powell Industries einen Umsatz von 1.012 Mrd.USD sowie ein EPS von 12.51 USD.

Redaktion finanzen.ch