Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Powell Industries-Anteile betrug an diesem Tag 26.89 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 371.839 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 207.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77’052.56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 670.53 Prozent angewachsen.
Powell Industries war somit zuletzt am Markt 7.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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