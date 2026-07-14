Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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14.07.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Powell Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Powell Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 20.07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 49.817 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’241.78 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 13.07.2026 auf 225.66 USD belief. Damit wäre die Investition um 1’024.18 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 8.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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