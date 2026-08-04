Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067
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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Powell Industries-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Powell Industries-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 76.72 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13.034 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.08.2026 auf 219.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’863.80 USD wert. Damit wäre die Investition 186.38 Prozent mehr wert.
Am Markt war Powell Industries jüngst 7.61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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