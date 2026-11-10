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|Profitable Powell Industries-Anlage?
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 10.11.2021 wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Powell Industries-Papier bei 9.36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Powell Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 10.688 Powell Industries-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (141.65 USD), wäre die Investition nun 1’513.89 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 1’513.89 USD, was einer positiven Performance von 1’413.89 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Powell Industries belief sich zuletzt auf 4.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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