NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Powell Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Powell Industries-Aktie an diesem Tag 8.21 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 121.852 Powell Industries-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 20’800.15 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 14.09.2026 auf 170.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’980.02 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich jüngst auf 6.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch