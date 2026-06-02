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Powell Industries Aktie 963709 / US7391281067

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Powell Industries-Investment im Blick 02.06.2026 16:02:26

NASDAQ Composite Index-Titel Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Powell Industries eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Powell Industries
220.08 CHF 0.06%
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Heute vor 10 Jahren wurde die Powell Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Powell Industries-Aktie betrug an diesem Tag 12.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 83.010 Powell Industries-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23’916.98 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 01.06.2026 auf 288.12 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2’291.70 Prozent zugenommen.

Am Markt war Powell Industries jüngst 10.35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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