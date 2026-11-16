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16.11.2026 16:02:16
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Pool-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 16.11.2025 wurden Pool-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Pool-Anteile 242.32 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Pool-Aktie investierten, hätten nun 4.127 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (216.20 USD), wäre die Investition nun 892.21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.78 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 7.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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