NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor einem Jahr bedeutet

Am 16.11.2025 wurden Pool-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Pool-Anteile 242.32 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die Pool-Aktie investierten, hätten nun 4.127 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (216.20 USD), wäre die Investition nun 892.21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.78 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 7.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch