NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Pool-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 315.84 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.166 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 199.08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 630.32 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36.97 Prozent vermindert.

Insgesamt war Pool zuletzt 7.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch