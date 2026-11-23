Vor 3 Jahren wurde die Pool-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 356.26 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Pool-Aktie investierten, hätten nun 28.069 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’844.89 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 20.11.2026 auf 208.23 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41.55 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 7.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch