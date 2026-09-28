NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Pool-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pool-Anteile an diesem Tag 353.00 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Pool-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.283 Pool-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46.72 USD, da sich der Wert eines Pool-Papiers am 25.09.2026 auf 164.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.28 Prozent verringert.

Insgesamt war Pool zuletzt 5.98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch