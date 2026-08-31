NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pool-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Pool-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Pool-Aktie bei 365.60 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 27.352 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 188.07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’144.15 USD wert. Damit wäre die Investition 48.56 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Pool bezifferte sich zuletzt auf 6.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch