Pool Aktie 2566797 / US73278L1052
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pool von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Pool eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Die Pool-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 290.21 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Pool-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.345 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 172.57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59.46 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40.54 Prozent verringert.
Pool erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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