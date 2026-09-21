NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Pool-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Pool-Anteile 317.92 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Pool-Aktie investiert hat, hat nun 31.454 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 167.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’283.09 USD wert. Damit wäre die Investition 47.17 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Pool belief sich zuletzt auf 6.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch