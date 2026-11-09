|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Pool-Investition
|
09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Pool-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Pool-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Pool-Papier an diesem Tag 94.00 USD wert. Bei einem Pool-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.064 Pool-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225.21 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 06.11.2026 auf 211.70 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 125.21 Prozent.
Der Marktwert von Pool betrug jüngst 7.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pool Corp.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pool von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
22.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: Pool stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Pool Corp.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.