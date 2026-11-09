NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Pool-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Pool-Papier an diesem Tag 94.00 USD wert. Bei einem Pool-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.064 Pool-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225.21 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 06.11.2026 auf 211.70 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 125.21 Prozent.

Der Marktwert von Pool betrug jüngst 7.58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch