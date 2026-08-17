NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Pool-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 100.16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Pool-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.998 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pool-Papiers auf 194.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194.53 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 94.53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pool belief sich zuletzt auf 7.08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch