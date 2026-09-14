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Pool Aktie 2566797 / US73278L1052

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Lukrative Pool-Investition? 14.09.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pool von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pool-Aktie Investoren gebracht.

Pool
141.04 CHF -1.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Pool-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94.57 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Pool-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.574 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’829.76 USD, da sich der Wert einer Pool-Aktie am 11.09.2026 auf 173.04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 82.98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Pool bezifferte sich zuletzt auf 6.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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