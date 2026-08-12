Photronics Aktie 962340 / US7194051022
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|Profitabler Photronics-Einstieg?
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Photronics-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Photronics-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13.28 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 75.301 Photronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (32.99 USD), wäre das Investment nun 2’484.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 148.42 Prozent gesteigert.
Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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