Photronics Aktie 962340 / US7194051022
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Photronics von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Photronics-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Photronics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 24.19 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Photronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 41.339 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.09.2026 1’129.81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.98 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Photronics betrug jüngst 1.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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