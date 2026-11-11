NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Photronics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Photronics-Anteile an diesem Tag bei 9.40 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, befänden sich nun 1’063.830 Photronics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 10.11.2026 29’893.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.10 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 198.94 Prozent.

Am Markt war Photronics jüngst 1.70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch