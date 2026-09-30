Photronics Aktie 962340 / US7194051022
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Photronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Photronics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20.21 USD. Bei einem Photronics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 494.805 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Photronics-Papiere wären am 29.09.2026 15’373.58 USD wert, da der Schlussstand 31.07 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’373.58 USD entspricht einer Performance von +53.74 Prozent.
Photronics wurde am Markt mit 1.80 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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