NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Photronics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20.21 USD. Bei einem Photronics-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 494.805 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Photronics-Papiere wären am 29.09.2026 15’373.58 USD wert, da der Schlussstand 31.07 USD betrug. Die Steigerung von 10’000 USD zu 15’373.58 USD entspricht einer Performance von +53.74 Prozent.

Photronics wurde am Markt mit 1.80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch