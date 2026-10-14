Photronics Aktie 962340 / US7194051022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Photronics-Investment?
|
14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Photronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Photronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Photronics-Anteile bei 10.18 USD. Bei einem Photronics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98.232 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (29.12 USD), wäre das Investment nun 2’860.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 186.05 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Photronics eine Börsenbewertung in Höhe von 1.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!