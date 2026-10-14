NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Photronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Photronics-Anteile bei 10.18 USD. Bei einem Photronics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98.232 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (29.12 USD), wäre das Investment nun 2’860.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 186.05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Photronics eine Börsenbewertung in Höhe von 1.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch