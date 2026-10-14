Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’221 0.6%  SPI 20’063 0.5%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’189 -0.4%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 6’139 -0.8%  Gold 4’152 1.1%  Bitcoin 67’220 -1.0%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
UBS-Aktie stabil: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Nordea-Aktie bricht ein: Gewinn sackt ab - Aktienrückkäufe wegen EZB-Prüfung ausgesetzt
Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zurich Insurance-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

Photronics Aktie 962340 / US7194051022

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives Photronics-Investment? 14.10.2026 16:02:35

NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Photronics-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Photronics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Photronics
22.97 CHF -3.30%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Photronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Photronics-Anteile bei 10.18 USD. Bei einem Photronics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98.232 Photronics-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (29.12 USD), wäre das Investment nun 2’860.51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 186.05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Photronics eine Börsenbewertung in Höhe von 1.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Photronics Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten