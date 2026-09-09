NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Photronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.49 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Photronics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 690.131 Photronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’262.25 USD, da sich der Wert eines Photronics-Papiers am 08.09.2026 auf 29.36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 102.62 Prozent.

Photronics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch