Photronics Aktie 962340 / US7194051022
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16.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Photronics gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Photronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Photronics-Aktie betrug an diesem Tag 9.73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 10.277 Photronics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (27.26 USD), wäre das Investment nun 280.16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 180.16 Prozent.
Insgesamt war Photronics zuletzt 1.60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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