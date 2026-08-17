NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die PetMed Express-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 12.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das PetMed Express-Papier investiert hätte, befänden sich nun 830.565 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen PetMed Express-Papiere wären am 14.08.2026 1’515.78 USD wert, da der Schlussstand 1.83 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 84.84 Prozent.

Der Börsenwert von PetMed Express belief sich zuletzt auf 39.03 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch