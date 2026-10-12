PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PetMed Express von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren in PetMed Express eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem PetMed Express-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9.37 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in PetMed Express-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 106.724 PetMed Express-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 137.14 USD, da sich der Wert eines PetMed Express-Papiers am 09.10.2026 auf 1.29 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86.29 Prozent verringert.
PetMed Express wurde am Markt mit 27.78 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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