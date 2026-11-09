NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PetMed Express-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das PetMed Express-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7.34 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PetMed Express-Aktie investiert, befänden sich nun 1’362.398 PetMed Express-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 1’662.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.22 USD belief. Damit wäre die Investition um 83.38 Prozent gesunken.

Alle PetMed Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26.51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch