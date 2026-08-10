NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in PetMed Express von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PetMed Express-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 326.797 PetMed Express-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 647.06 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35.29 Prozent.

PetMed Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.29 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch