PetMed Express Aktie 714433 / US7163821066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|PetMed Express-Investment im Blick
|
10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in PetMed Express von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in PetMed Express-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PetMed Express-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.06 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 326.797 PetMed Express-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1.98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 647.06 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -35.29 Prozent.
PetMed Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42.29 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu PetMed Express Inc.
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in PetMed Express von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in PetMed Express von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert (finanzen.ch)
|
30.06.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
29.06.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu PetMed Express Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.