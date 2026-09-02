Peoples Bancorp of North Carolina Aktie 923190 / US7105771072
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Peoples Bancorp of North Carolina eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie bei 28.00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.571 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers auf 43.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 154.29 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 54.29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 239.20 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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