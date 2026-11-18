Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Peoples Bancorp of North Carolina-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27.00 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier investiert hätte, hätte er nun 370.370 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 41.58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’400.00 USD wert. Mit einer Performance von +54.00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Peoples Bancorp of North Carolina belief sich zuletzt auf 230.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch