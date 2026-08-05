NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 5 Jahren eingefahren

Am 05.08.2021 wurden Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 27.66 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Peoples Bancorp of North Carolina-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 361.533 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 15’726.68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57.27 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Peoples Bancorp of North Carolina eine Marktkapitalisierung von 237.05 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch